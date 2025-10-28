Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо в Иркутске
Импортозамещенный образец отечественного среднемагистрального самолета МС-21 взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом говорится в сообщении Минпромторга.
«На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14», - отметили в ведомстве.
Воздушное судно присоединится к программе сертификационных испытаний вместе с опытным образцом МС-21, который частично оснащен новым российским оборудованием и совершил первый полет в апреле.
Самолет уже совершил посадку после испытательного полета на аэродроме в Иркутске.
В июле «Ростех» объявил о завершении сборки 14 пассажирских МС-21 в рамках серийного производства. Еще девять бортов этой модели находились на разных стадиях изготовления, пишет Ura.ru.
