В Свердловской области провели праздничные гулянья, несмотря на запрет губернатора

По данным портала, на совещании с участием Мартьянова были обсуждены случаи заболевания среди сотрудников мэрии, а также вопрос проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. По предварительным данным, мэр дал согласие на проведение празднеств, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в регионе.

Как отмечает Ura.ru, в среду 4 ноября в Богдановиче действительно проводились массовые мероприятия, в том числе открытие части отреставрированного парка культуры и отдыха и театральное представление. Как передает издание, горожане не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Также самоизоляцию не соблюдали граждане старше 65 лет.

Ura.ru передает, что губернатор Куйвашев на заседании областного оперативного штаба вынес предупреждение мэрам городов об обязательном отказе от массовых торжеств во время праздничных дней, в том числе от "митингов и шествий". Куйвашев подчеркнул, что необходимо обеспечить "общественную безопасность".

