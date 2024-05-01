В Свердловской области арестовали замминистра энергетики и ЖКХ Кислицына
Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Ранее СМИ сообщили, что Кислицына заподозрили во взятке и задержали.
«Арестован», — ответили в суде на вопрос о взятии чиновника под стражу.
Андрей Кислицын занимает пост заместителя министра с 2016 года, он курирует вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности в регионе.
Ранее экс-первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову обвинили в получении взятки в особо крупном размере, бывшая чиновница арестована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru