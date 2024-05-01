В Свердловской области арестовали замминистра энергетики и ЖКХ Кислицына

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Ранее СМИ сообщили, что Кислицына заподозрили во взятке и задержали.

«Арестован», — ответили в суде на вопрос о взятии чиновника под стражу.

Андрей Кислицын занимает пост заместителя министра с 2016 года, он курирует вопросы реализации госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности в регионе.

Ранее экс-первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову обвинили в получении взятки в особо крупном размере, бывшая чиновница арестована.

