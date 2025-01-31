В столице Бурятии Улан-Удэ ввели режим «черного неба»
31 января 202510:07
Режим «черного неба» введен в столице Бурятии Улан-Уде, сообщает «Байкал Daily».
Согласно прогнозу Гидрометцентра, погодная ситуация в городе складывается таким образом, что практически исключает возможность рассеивания в воздухе вредных примесей.
Местным жителям рекомендовано реже выходить на улицу. Спортом и физкультурой призвали заниматься только в полностью закрытых помещениях, не использовать личный транспорт.
Ранее в Красноярске ввели режим «черного неба» до 2 февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru