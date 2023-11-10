Режим черного неба ввели в двух крупнейших городах Хакасии

Так называемый «режим черного неба», свидетельствующий о неблагоприятных метеорологических условиях, введён в двух крупнейших городах Хакасии - Абакане и Черногорске. Об этом сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Пока такой режим будет действовать до 19 часов по местному времени (15:00 мск) 13 ноября. Прогнозируются атмосферные условия, которые будут мешать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

При активации режима НМУ предприятия обязаны сокращать выбросы. Аналогичный режим чёрного неба сейчас действует в Красноярском крае – в региональном центре и Минусинске.

В Абакане находится теплоэлектроцентраль, которая функционирует на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» летом прошлого года правительство РФ внесло данные города в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект «Чистый воздух»).

