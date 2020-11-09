Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура впервые опустилась ниже нуля, до минус 0,5 градусов. На почве заморозки составили в пределах минус одного - минус двух градусов, передает РИА Новости.

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Ранее понижение температуры ночью фиксировалось 21 октября, тогда ночной минимум составил плюс один градус.

В понедельник днем с столице до плюс 2-4 градусов, сообщает RT со ссылкой на прогноз Гидрометцентра РФ. Будет солнечно, без осадков.

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ФОТО: pixabay.com
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