Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура впервые опустилась ниже нуля, до минус 0,5 градусов. На почве заморозки составили в пределах минус одного - минус двух градусов, передает РИА Новости.