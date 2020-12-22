В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды
22 декабря 202011:05
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидается гололедица.
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22 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru