В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидается гололедица.

Snow must go on. Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года

Предупреждение о гололедице действует до четверга, 24 декабря. Погода считает потенциально опасной, передает RT.

Ранее синоптики сообщили, что сильные морозы придут в несколько регионов России до конца недели, отмечает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Погода В Москве
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