В союзе дачников Подмосковья напомнили о штрафах за поджог травы
Сжигание сухой травы запрещено законом, нарушители могут получить крупный штраф, а в ряде случаев злоумышленникам грозит лишение свободы. Об этом заявил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев.
По словам Мезенцева, за пал травы предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Однако, если пожар вышел из-под контроля и повредил чужое имущество, а также перешел на лес, то нарушителю грозит уголовная ответственность и штраф от 200 до 400 тысяч рублей в рамках уголовного преследования.
Мезенцев отметил, что максимальное наказание по данной статье - это лишение свободы на срок до трёх лет. По данным директора, поджоги чаще всего устраивают владельцы сельхозугодий, которые хотят таким образом избавиться от сорняков, а также сами дачники.
Кроме того, траву часто поджигают дети, которым не объяснили, насколько это опасно. Мезенцев пояснил, что множество лесных пожаров начинаются из-за неосторожности туристов и дачников. Он напомнил, что непотушенная сигарета и брошенная в лесу стеклянная бутылка могут привести к тяжелым последствиям, передает «Радио 1».
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