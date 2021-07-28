В Сочи вводят временный запрет на строительство многоквартирных домов

Отмечается, что подобные ограничения будут действовать около двух лет, в течение которых разрабатывается генплан города. В течение этого времени не город не будет выдавать новых разрешений на строительство многоквартирных домов, а площадь нового частного дома не должна превышать 300 квадратных метров и 12 метров в высоту. Ограничения связаны с предстоящей ревизией земли в городе-курорте, которая должна выявить места под строительство социальных объектов, дефицит которых сейчас наблюдается.

По мнению экспертов и власти, вводимые ограничения упорядочат строительный рынок и стабилизируют цены на недвижимость.

Ранее стало известно, что на элитном пляже Сочи тонущих туристов спасают за деньги, передает Ura.ru. Услуга стоит 800 рублей.







