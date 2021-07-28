В Сочи вводят временный запрет на строительство многоквартирных домов
Городское собрание Сочи приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Горсобрания.
Отмечается, что подобные ограничения будут действовать около двух лет, в течение которых разрабатывается генплан города. В течение этого времени не город не будет выдавать новых разрешений на строительство многоквартирных домов, а площадь нового частного дома не должна превышать 300 квадратных метров и 12 метров в высоту. Ограничения связаны с предстоящей ревизией земли в городе-курорте, которая должна выявить места под строительство социальных объектов, дефицит которых сейчас наблюдается.
По мнению экспертов и власти, вводимые ограничения упорядочат строительный рынок и стабилизируют цены на недвижимость.
Ранее стало известно, что на элитном пляже Сочи тонущих туристов спасают за деньги, передает Ura.ru. Услуга стоит 800 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- В России за сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19
- В Сочи вводят временный запрет на строительство многоквартирных домов
- Запущен новый туристический портал Москвы
- Турция и Азербайджан готовятся к созданию совместной «тюркской армии»
- Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Любови Соболь в Twitter
- Дважды перенесшая ковид пенсионерка покончила с собой
- В Совфеде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией
- Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику
- Азербайджан согласился прекратить огонь на границе с Арменией
- Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru