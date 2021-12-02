В Сочи впервые с 2012 года зафиксировали шторм в семь баллов

Шторм с волнами до семи баллов зафиксировали в Сочи впервые с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В Сочи из-за ветра не смогли сесть три самолета

«Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семи баллов», — приводит сообщение ТАСС.

В 2012 году стихия подобной силы обрушилась на Имеретинский район.

Местные жители публикуют в соцсетях видео, на которых заметна почти полностью размытая волнами береговая линия, а в незатопленной прибрежной зоне — бревна, ветки и обломки пляжной инфраструктуры.

По прогнозам синоптиков, шторм в Сочи полностью стихнет 3 декабря, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черное МореШтормСочи
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