В Сочи из-за ветра не смогли сесть три самолета

Три самолета, летевшие в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в Краснодаре приземлились самолеты из Махачкалы, Москвы и Уфы. По данным компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом, по прогнозу ветер может достигать 25 м/с.



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Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
ТЕГИ:СамолетыПогодаСочи
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