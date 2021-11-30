В Сочи из-за ветра не смогли сесть три самолета
30 ноября 202100:38
Три самолета, летевшие в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в Краснодаре приземлились самолеты из Махачкалы, Москвы и Уфы. По данным компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом, по прогнозу ветер может достигать 25 м/с.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru