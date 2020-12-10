В Сочи спрогнозировали число туристов на Новый год

В Сочи во время новогодних каникул отдохнут около 260 тысяч туристов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию города. Как отметил замглавы города Владимир Пушкарев, к примеру, в горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов.

Также он добавил, что инфраструктура для зимнего отдыха подготовлена и на побережье. Так, в Сочи оборудованы 22 «зимних» пляжа. На каждом из них есть лавочки, беседки, качели и деревянные настилы.