В Сочи спрогнозировали число туристов на Новый год

В Сочи во время новогодних каникул отдохнут около 260 тысяч туристов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию города. Как отметил замглавы города Владимир Пушкарев, к примеру, в горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов.

Также он добавил, что инфраструктура для зимнего отдыха подготовлена и на побережье. Так, в Сочи оборудованы 22 «зимних» пляжа. На каждом из них есть лавочки, беседки, качели и деревянные настилы.

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Между тем, власти Санкт-Петербурга ограничили работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники. Эти меры должны снизить привлекательность города для туристов, которые собирались отметить в нем Новый год или провести новогодние каникулы. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин во время онлайн-брифинга.

«Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - цитирует Елина ОТР.


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Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
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