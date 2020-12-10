В Сочи спрогнозировали число туристов на Новый год
В Сочи во время новогодних каникул отдохнут около 260 тысяч туристов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию города. Как отметил замглавы города Владимир Пушкарев, к примеру, в горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов.
Также он добавил, что инфраструктура для зимнего отдыха подготовлена и на побережье. Так, в Сочи оборудованы 22 «зимних» пляжа. На каждом из них есть лавочки, беседки, качели и деревянные настилы.
Между тем, власти Санкт-Петербурга ограничили работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники. Эти меры должны снизить привлекательность города для туристов, которые собирались отметить в нем Новый год или провести новогодние каникулы. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин во время онлайн-брифинга.
«Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - цитирует Елина ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- ЦБ нашел способ защитить россиян от навязывания услуг
- Хакеры взломали серверы с данными о вакцине Pfizer и BioNTech
- В России выявлено 27 927 новых зараженных COVID-19
- Организатор блэкаута Крыма приговорен к 19 годам колонии в России
- ФРГ назвал сроки публикации ответа на запрос информации по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru