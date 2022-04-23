В Сочи появится первый экопляж

Территорию оборудуют на набережной Дагомыса, инфраструктура нового пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. Сейчас власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для этого проекта.

Кроме того, в течение сезона сочинская администрация планирует благоустроить 188 пляжных территорий, или почти 41 километр береговой полосы.

