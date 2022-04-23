В Сочи появится первый экопляж

Первый экологический пляж откроют в Сочи в предстоящем курортном сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Территорию оборудуют на набережной Дагомыса, инфраструктура нового пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. Сейчас власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для этого проекта.

Кроме того, в течение сезона сочинская администрация планирует благоустроить 188 пляжных территорий, или почти 41 километр береговой полосы.

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Фото: sochi.ru
ТЕГИ:ЭкологияКурортыСочи
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