В Сочи появится первый экопляж
Первый экологический пляж откроют в Сочи в предстоящем курортном сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Территорию оборудуют на набережной Дагомыса, инфраструктура нового пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. Сейчас власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для этого проекта.
Кроме того, в течение сезона сочинская администрация планирует благоустроить 188 пляжных территорий, или почти 41 километр береговой полосы.
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