В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса
Сочи готов принимать на реабилитацию детей, которые пострадали в процессе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на сегодняшний день сочинцы собрали уже более 75 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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