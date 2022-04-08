В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса

Сочи готов принимать на реабилитацию детей, которые пострадали в процессе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве

Он отметил, что на сегодняшний день сочинцы собрали уже более 75 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыСочиРоссия
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