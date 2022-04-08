В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса

Он отметил, что на сегодняшний день сочинцы собрали уже более 75 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

