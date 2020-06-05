В Сочи откроются летние кафе и рестораны
Летние кафе и рестораны возобновят работу в Сочи после ослабления ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом сообщила администрация города.
Накануне власти Краснодарского края сообщили, что благодаря улучшению эпидобстановки, с 6 июня в регионе смогут возобновить работу летние кафе, террасы и веранды.
В Сочи откроются около 200 летних кафе и ресторанов на открытом воздухе с отдельным входом. Они будут работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Исполнение будут контролировать мобильные отряды самоконтроля. За нарушение требований заведениям грозит штраф и даже приостановка деятельности до 90 суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru