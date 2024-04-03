В Сочи движение поездов нарушилось из-за схода грунта на пути

«2 апреля в 22:59 на 1955 км участка Дагомыс – Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и... пути вынесло 70 куб. метров грунта и элементов бетонных конструкций», — отмечается в сообщении.

В результате было повреждено 20 м подпорной стены, а также опоры контактной сети. Движение поездов на указанном участке организовали по одному пути в две стороны.

Как отметили в СКЖД, из-за инцидента был нарушен график движения поездов. Специалисты предпринимают меры по расчистке пути и восстановлению сети.

В феврале на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Лоо сошел сель, из-за ЧП задержали шесть пассажирских поездов, напоминает телеканал «360».

