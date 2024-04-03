В Сочи движение поездов нарушилось из-за схода грунта на пути
Движение поездов на участке Дагомыс – Сочи в Краснодарском крае нарушилось из-за схода грунта на опорную стену и железнодорожные пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога в своем Telegram-канале.
«2 апреля в 22:59 на 1955 км участка Дагомыс – Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и... пути вынесло 70 куб. метров грунта и элементов бетонных конструкций», — отмечается в сообщении.
В результате было повреждено 20 м подпорной стены, а также опоры контактной сети. Движение поездов на указанном участке организовали по одному пути в две стороны.
Как отметили в СКЖД, из-за инцидента был нарушен график движения поездов. Специалисты предпринимают меры по расчистке пути и восстановлению сети.
В феврале на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Лоо сошел сель, из-за ЧП задержали шесть пассажирских поездов, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru