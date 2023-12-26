Оползень сошел на железную дорогу в Сочи из-за обильных дождей
26 декабря 202313:26
Оползень сошел на железную дорогу в Сочи из-за обильных дождей, рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.
Инцидент произошел на 73 километре. Сейчас бригады рабочих ликвидируют последствия схода грунта.
На движение поездов происшествие не повлияло. Железнодорожные составы движутся по соседнему пути.
В минувшие выходные в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru