Оползень сошел на железную дорогу в Сочи из-за обильных дождей

В Москве принят ряд стратегических решений о развитии медицины на ближайшие годы В Москве продолжат развивать специальные медицинские программы Более 2 тысяч 300 многоквартирных домов капитально отремонтировали в текущем году в Москве Установка зарядок для электромобилей может стать обязательной в новостройках Москвы Суточный рекорд по низкому атмосферному давлению установлен в Москве