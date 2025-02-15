В Симферополе полностью ликвидировали пожар на рынке

Возгорание на рынке в Симферополе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС.

В Симферополе загорелся Центральный рынок

«Пожар в Симферополе полностью ликвидирован», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее МЧС сообщило о возгорании в двухэтажном здании центрального рынка. Огнеборцы занимались тушением пожара на площади в 1 тысячу квадратных метров. При этом огонь перекинулся на соседнее здание.



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ФОТО: Крымская прокуратура
ТЕГИ:МЧСПожарСимферополь

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