В Симферополе полностью ликвидировали пожар на рынке
15 февраля 202505:55
Возгорание на рынке в Симферополе ликвидировали. Об этом сообщило МЧС.
«Пожар в Симферополе полностью ликвидирован», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило о возгорании в двухэтажном здании центрального рынка. Огнеборцы занимались тушением пожара на площади в 1 тысячу квадратных метров. При этом огонь перекинулся на соседнее здание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru