В Симферополе загорелся Центральный рынок
14 февраля 202521:38
Центральный рынок загорелся в Симферополе, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, огнеборцы тушат пожар на площади в одну тысячу квадратных метров.
Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и девять единиц техники. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента.
Ранее в станице Благовещенская произошел пожар в пансионате площадью в одну тысячу квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru