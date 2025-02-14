В Симферополе загорелся Центральный рынок

Центральный рынок загорелся в Симферополе, сообщили в МЧС России.

Прокуратура назвала неосторожность с огнем причиной пожара в пансионате Анапы

По данным ведомства, огнеборцы тушат пожар на площади в одну тысячу квадратных метров.

Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и девять единиц техники. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента.

Ранее в станице Благовещенская произошел пожар в пансионате площадью в одну тысячу квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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