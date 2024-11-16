В Шушарах сгорели шесть легковых авто
Шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило городское управление МЧС.
По данным ведомства,в 03:42 поступила информация о пожаре на улице Вишерской в Шушарах.
«Горели шесть легковых автомобилей по всей площади, повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля. В 4.02 пожар ликвидирован», — указали в МЧС.
К ликвидации пожара привлекали десять специалистов и две единицы техники. Данных о пострадавших нет.
Ранее шесть автобусов и легковое авто сгорели при пожаре в ангаре с автотехникой в поселке Линево Новосибирской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru