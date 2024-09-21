В Шебекине 20 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за аварии

Почти 20 тысяч человек остались без энергоснабжения в городе Шебекино Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас отключены около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии», — рассказал губернатор в Telegram-канале.

По словам Гладкова, специалисты начнут восстановительные работы, когда позволит оперативная обстановка.

На минувшей неделе в Крыму более 10 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии.

