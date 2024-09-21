В Шебекине 20 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за аварии
21 сентября 202409:46
Почти 20 тысяч человек остались без энергоснабжения в городе Шебекино Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«У нас отключены около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии», — рассказал губернатор в Telegram-канале.
По словам Гладкова, специалисты начнут восстановительные работы, когда позволит оперативная обстановка.
На минувшей неделе в Крыму более 10 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru