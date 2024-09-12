В Крыму более десяти тысяч человек остались без света

Более 10 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом в своём Telegram-канале заявил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

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По его словам, это произошло по причине «технологического нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго».

Он уточнил, что без света остались семь сёл в Бахчисарайском районе (2 059 человек) и восемь сёл в Симферопольском районе (1 525 человека), а также частично Симферополь (6 451 человек).

«Аварийные бригады выполняют восстановительные работы», - заключил Воронкин.

Ранее город-курорт Алушта полностью лишился электричества из-за аварии на высоковольтных линиях, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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