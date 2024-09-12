В Крыму более десяти тысяч человек остались без света
Более 10 тысяч жителей Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом в своём Telegram-канале заявил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
По его словам, это произошло по причине «технологического нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго».
Он уточнил, что без света остались семь сёл в Бахчисарайском районе (2 059 человек) и восемь сёл в Симферопольском районе (1 525 человека), а также частично Симферополь (6 451 человек).
«Аварийные бригады выполняют восстановительные работы», - заключил Воронкин.
Ранее город-курорт Алушта полностью лишился электричества из-за аварии на высоковольтных линиях, сообщает «Свободная пресса».
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