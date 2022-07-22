В Северо-Курильске ввели режим ЧС после разлива реки
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северо-Курильске, где часть города оказалась подтоплена в результате выхода реки Кузьминки из берегов. Об этом сообщает правительство Сахалинской области.
Как указали в пресс-службе регионального управления МЧС России, в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозпостройки, пять гаражей, помещение здания местной метеостанции.
Кроме того, в городе выявили повреждения четырех мостов и перехода через реку в лесной массив.
«Также подмыто 300 метров грунтовой дороги, ведущей к отдельно стоящим хозпостройкам. Жизнеобеспечение не нарушено, угрозы жизни населению отсутствует», — подчеркнули в МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru