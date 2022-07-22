В Северо-Курильске ввели режим ЧС после разлива реки

Как указали в пресс-службе регионального управления МЧС России, в Северо-Курильске подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозпостройки, пять гаражей, помещение здания местной метеостанции.

Кроме того, в городе выявили повреждения четырех мостов и перехода через реку в лесной массив.

«Также подмыто 300 метров грунтовой дороги, ведущей к отдельно стоящим хозпостройкам. Жизнеобеспечение не нарушено, угрозы жизни населению отсутствует», — подчеркнули в МЧС.

