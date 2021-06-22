В Северной Осетии ужесточат ограничения по COVID-19

Власти Северной Осетии с 23 июня усилят ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меняйло, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, на территории республики приостановят проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, работу ночных клубов, дискотек, и других подобных площадок. Также в регионе будет приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

Кроме того, заведения общепита смогут работать только в период с 06:00 до 23:00, за исключением обслуживания навынос и доставки. Жителям республики разрешено посещать парки и другие места отдыха при соблюдении социальной дистанции и без использования объектов инфраструктуры.

Также власти Северной Осетии установили ограничение на посещение театров, кинотеатров, концертных залов: загрузка места проведения мероприятий разрешена не более чем на 50%.

Кроме того, организации региона должны обеспечить соблюдение работниками мер профилактики COVID-19. Работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу или отправить в отпуск сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет.

