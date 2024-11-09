В Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Северной Осетии. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В 23.18 поступила информация, что в поселке Мизур Алагирского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1», — подчеркнул руководитель региона.

Очаг находился на глубине 12 километров. По словам Меняйло, наблюдались кратковременные незначительные подземные толчки.

Как отметили в главном управлении МЧС России по Северной Осетии, пострадавших при землетрясении нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСеверная Осетия

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