На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на севере Сахалина, сейсмологи заявили о значительной ощущаемости сейсмособытия. Об этом сообщил сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что толчки произошли 5 ноября в 10:09 (02:09 мск). Эпицентр землетрясения находился в 12 км к западу от села Катангли в Ногликском районе, очаг залегал на глубине 15 км.
Жители поселка Ноглики ощущали толчки силой до четырех баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали рядом с южной группой Курильских островов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru