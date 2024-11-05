На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на севере Сахалина, сейсмологи заявили о значительной ощущаемости сейсмособытия. Об этом сообщил сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что толчки произошли 5 ноября в 10:09 (02:09 мск). Эпицентр землетрясения находился в 12 км к западу от села Катангли в Ногликском районе, очаг залегал на глубине 15 км.

Жители поселка Ноглики ощущали толчки силой до четырех баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали рядом с южной группой Курильских островов, напоминает «Свободная пресса».

