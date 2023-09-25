В Севастополе начали демонтаж аварийных конструкций в штабе ЧФ

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ ... при помощи контролируемого подрыва», — написал градоначальник.

Позже в здании был осуществлен еще один контролируемый подрыв. Как отметил Развожаев, работы продлятся примерно до 14:00.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем», — добавил губернатор.

В минувшую пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, напоминает RT. При атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота, здесь возник пожар, отмечает «Свободная пресса».

