В Севастополе начали демонтаж аварийных конструкций в штабе ЧФ
Демонтаж части конструкций штаба Черноморского флота РФ начался в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ ... при помощи контролируемого подрыва», — написал градоначальник.
Позже в здании был осуществлен еще один контролируемый подрыв. Как отметил Развожаев, работы продлятся примерно до 14:00.
«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем», — добавил губернатор.
В минувшую пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, напоминает RT. При атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота, здесь возник пожар, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru