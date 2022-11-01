В Севастополе моряки сбили беспилотник
Моряки сбили беспилотный летательный аппарат в районе Любимовки на севере Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Инцидент произошел около 3:34.
«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также привел строки из гимна Севастополя о кораблях, которые «надежно охраняют берега родной земли», отмечает телеканал «360».
В минувшую субботу российские корабли в Севастополе подверглись атакам украинских беспилотников, напоминает Газета.ру. Как сообщил Развожаев, аппараты были сбиты. По данным Минобороны РФ, суда Черноморского флота атаковали девять дронов и семь автономных морских беспилотников.
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