В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ
Четыре кассетных суббоеприпаса обнаружили и уничтожили на дне моря на пляже «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщает МЧС.
Специалисты ведомства уничтожили суббоеприпасы, обнаруженные после ракетного удара ВСУ по Севастополю.
«За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения», — уточнило МЧС.
Водолазные работы по поиску взрывоопасных предметов продолжатся.
Ранее Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины, пострадали более 150 человек, четверо погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru