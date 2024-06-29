В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ

Четыре кассетных суббоеприпаса обнаружили и уничтожили на дне моря на пляже «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщает МЧС.

Специалисты ведомства уничтожили суббоеприпасы, обнаруженные после ракетного удара ВСУ по Севастополю.

«За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения», — уточнило МЧС.

Водолазные работы по поиску взрывоопасных предметов продолжатся.

Ранее Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины, пострадали более 150 человек, четверо погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КрымМЧССевастополь

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