В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу допустило введение в городе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирину Чхинджерию.

Как отметили в Роспотребнадзоре, если потребуется, в Северной столице может быть введена вакцинация отдельных категорий населения.

«Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать», — подчеркнула Чхинджерия.

По словам специалиста, прививочная кампания в Санкт-Петербурге существенно ускорилась в последние три недели, отмечает Газета.ру.

В свою очередь, первый заместитель председателя петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов подчеркнул, что требование об обязательной вакцинации сейчас действует для госслужащих, сотрудников госпредприятий и госучреждений.

Между тем за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1934 новых случая коронавируса, отмечает «Свободная пресса». В России за 24 часа подтвердили 23 770 новых заражений, общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 6 006 536.

