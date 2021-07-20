В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу допустило введение в городе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирину Чхинджерию.
Как отметили в Роспотребнадзоре, если потребуется, в Северной столице может быть введена вакцинация отдельных категорий населения.
«Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать», — подчеркнула Чхинджерия.
По словам специалиста, прививочная кампания в Санкт-Петербурге существенно ускорилась в последние три недели, отмечает Газета.ру.
В свою очередь, первый заместитель председателя петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов подчеркнул, что требование об обязательной вакцинации сейчас действует для госслужащих, сотрудников госпредприятий и госучреждений.
Между тем за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1934 новых случая коронавируса, отмечает «Свободная пресса». В России за 24 часа подтвердили 23 770 новых заражений, общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 6 006 536.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19
- Зюганов подтвердил участие Грудинина на выборах в Госдуму
- Козак заявил, что Россия готова поддержать любые мирные договоренности по Донбассу
- КПРФ отказалась подписывать соглашение с «Единой Россией» о санитарной безопасности на выборах
- Богатейший человек мира Джефф Безос совершил космический полет
- Стало известно, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года
- Начальнику ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы
- Китайские власти отменили штрафы за рождение третьего ребёнка
- В НАО установят посты для проверки документов из-за COVID-19
- Депутат Резник прекратил избирательную кампанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru