В Самарской области за 2020 год на 1 млн тонн вырос сбор зерна

Валовой сбор зерна за текущий год увеличился на 1 млн тонн в Самарской области, в конце года в регионе ожидается собрать около 2,8 млн тонн зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.



В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что это рекордный урожай с 1990 года. Такого объема достаточно для полного обеспечение области мукой и семенами, а также для экспортной торговли.

Как передает агентство, площадь земли, оборудованной под посев, в этом году увеличилась и составляет около 2,1 млн га, также значительно повысилась урожайность посевов. Больше всего зерна было получено в Ставропольском, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах.

Ранее НСН писала, что агентство Bloomberg отметило высокие шансы России на лидерство на мировом рынке экспорта зерна.

