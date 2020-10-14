В Самарской области за 2020 год на 1 млн тонн вырос сбор зерна
Валовой сбор зерна за текущий год увеличился на 1 млн тонн в Самарской области, в конце года в регионе ожидается собрать около 2,8 млн тонн зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что это рекордный урожай с 1990 года. Такого объема достаточно для полного обеспечение области мукой и семенами, а также для экспортной торговли.
Как передает агентство, площадь земли, оборудованной под посев, в этом году увеличилась и составляет около 2,1 млн га, также значительно повысилась урожайность посевов. Больше всего зерна было получено в Ставропольском, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах.
Ранее НСН писала, что агентство Bloomberg отметило высокие шансы России на лидерство на мировом рынке экспорта зерна.
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