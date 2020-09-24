Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы

Россия значительно расширила свое присутствие на рынке пшеницы и стремится установить свое лидерство в данной сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, в 21 веке Россия смогла увеличить свою долю в мировом экспорте пшеницы до 20 процентов от общего числа поставок. Россия экспортирует пшеницу в 100 с лишним стран, включая такие крупные государства, как Египет, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и др. Также о готовности заключить контракт с Россией заявил Алжир.