Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы
Россия значительно расширила свое присутствие на рынке пшеницы и стремится установить свое лидерство в данной сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, в 21 веке Россия смогла увеличить свою долю в мировом экспорте пшеницы до 20 процентов от общего числа поставок. Россия экспортирует пшеницу в 100 с лишним стран, включая такие крупные государства, как Египет, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и др. Также о готовности заключить контракт с Россией заявил Алжир.
В материале столь значительный рост зернового экспорта сочли "прорывом". Кроме того, авторы отметили, что еще 30 лет назад Россия была вынуждена сама закупать зерно в других странах. В текущем году из РФ должно быть экспортировано 37 млн тонн зерна. Авторы статьи полагают, что Россия составляет значительную конкуренцию для ЕС, Австралии и США.
Журналисты Bloomberg предположили, что причиной укрепления позиций российского зернового рынка стало улучшение качества товара, чему послужила закупка удобрений и современного оборудования, а также меньшие, в сравнение с США, расходы на логистику.
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