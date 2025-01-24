В Рязанской области предупредили о распространении фейков о взрывах и пожарах
Правительство Рязанской области предупредило о распространении недостоверных сообщений о пожарах и взрывах в регионе после атаки беспилотников. Об этом власти сообщили в Telegram.
Ранее Минобороны заявило, что ночью 24 января над Рязанской областью уничтожили 20 украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
«В сети распространяются фейковые сообщения о взрывах и пожарах. Пользуйтесь только официальными источниками информации», — подчеркнули в правительстве.
По данным властей, жертв после уничтожения беспилотников нет. Проводится оценка материального ущерба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru