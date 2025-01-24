В Воронежской области четыре дома получили повреждения при атаке БПЛА
Повреждения выявили в четырех домах в Воронежской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«В результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов... пострадало остекление трех многоквартирных домов», — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, обломки сбитого беспилотника рухнули, незначительно повредив частный дом и теплицу.
По словам Гусева, власти окажут жителям помощь в восстановлении домов.
По данным Минобороны, ночью 24 января над Воронежской областью уничтожили три украинских беспилотника, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru