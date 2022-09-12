В Рязанской и Ивановской областях потушены все лесные пожары

«В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как отметили в МЧС, площадь лесных пожаров на территории страны уменьшилась в шесть раз по сравнению с прошлой неделей.

Между тем в минувший четверг режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Туве, напоминает телеканал «360». В борьбе с огнем задействуют специалистов лесопожарного центра Красноярского края, пишет RT.

