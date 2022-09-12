В Рязанской и Ивановской областях потушены все лесные пожары

Лесные пожары на территории Рязанской и Ивановской областей потушены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Все лесные пожары на Дальнем Востоке ликвидированы

«В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как отметили в МЧС, площадь лесных пожаров на территории страны уменьшилась в шесть раз по сравнению с прошлой неделей.

Между тем в минувший четверг режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Туве, напоминает телеканал «360». В борьбе с огнем задействуют специалистов лесопожарного центра Красноярского края, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МЧС РФИвановская ОбластьРязанская ОбластьЛесные Пожары
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