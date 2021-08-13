В ряде регионов Дальнего Востока вводится режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС федерального масштаба объявлен в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Особый режим введен в связи с тем, что ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил региональные критерии.
Решение озвучено в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава МЧС Евгений Зиничев с участием глав регионов, передает «Интерфакс-Дальний Восток».
Размер материального ущерба только в Амурской области оценивается в 6,2 млрд рублей.
Из-за целого ряда циклонов реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Гребень паводка дошел и до Хабаровского края и ЕАО.
Подтоплены десятки населенных пунктов, более тысячи жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, несколько тысяч приусадебных участков. Повреждены автомобильные мосты, подтоплены дороги.
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