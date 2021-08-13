В ряде регионов Дальнего Востока вводится режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС федерального масштаба объявлен в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Особый режим введен в связи с тем, что ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил региональные критерии.

Решение озвучено в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава МЧС Евгений Зиничев с участием глав регионов, передает «Интерфакс-Дальний Восток».