В ряде регионов Дальнего Востока вводится режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС федерального масштаба объявлен в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Особый режим введен в связи с тем, что ущерб от паводков на Дальнем Востоке превысил региональные критерии.

Решение озвучено в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава МЧС Евгений Зиничев с участием глав регионов, передает «Интерфакс-Дальний Восток».

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Размер материального ущерба только в Амурской области оценивается в 6,2 млрд рублей.

Из-за целого ряда циклонов реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Гребень паводка дошел и до Хабаровского края и ЕАО.

Подтоплены десятки населенных пунктов, более тысячи жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, несколько тысяч приусадебных участков. Повреждены автомобильные мосты, подтоплены дороги.


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Фото: 28.mchs.gov.ru
ТЕГИ:НаводнениеДальний Восток
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