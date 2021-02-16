В ряде округов Подмосковья мусор вывозят в круглосуточном режиме

Операторы Московской области в ряде городских округов перешли на круглосуточный режим вывоза мусора из-за сложный погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Погода шепчет «10 баллов»

Во всех округах области введен усиленный режим работы, однако спецтехника из-за сугробов, вызванных экстремальным снегопадом, не всегда может подъехать к мусорным контейнерам. На график вывоза ТКО влияют также пробки на дорогах и неправильно припаркованные автомобили во дворах.

В ведомстве заверили, что график вывоза отходов будет восстановлен в течение нескольких дней, к работе уже привлечена дополнительная техника. На маршрутах сейчас работает 2 тысячи спецмашин, вывозящих мусор из жилых дворов.

В министерстве напомнили, что мусор из контейнеров двух типов отправляется не на полигоны, а на 10 комплексов по переработке отходов, время на дорогу к которым из-за сложной дорожной ситуации значительно выросло. Администрация Московской области обещает очистить все дороги от снега к 18 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СнегопадОтходыПодмосковье
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