В ряде округов Подмосковья мусор вывозят в круглосуточном режиме

Во всех округах области введен усиленный режим работы, однако спецтехника из-за сугробов, вызванных экстремальным снегопадом, не всегда может подъехать к мусорным контейнерам. На график вывоза ТКО влияют также пробки на дорогах и неправильно припаркованные автомобили во дворах.

В ведомстве заверили, что график вывоза отходов будет восстановлен в течение нескольких дней, к работе уже привлечена дополнительная техника. На маршрутах сейчас работает 2 тысячи спецмашин, вывозящих мусор из жилых дворов.

В министерстве напомнили, что мусор из контейнеров двух типов отправляется не на полигоны, а на 10 комплексов по переработке отходов, время на дорогу к которым из-за сложной дорожной ситуации значительно выросло. Администрация Московской области обещает очистить все дороги от снега к 18 февраля.

