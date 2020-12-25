В Ростовской области зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

В Ростовской области предварительно зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалева, это предварительные данные, в них нужно разбираться.



Число случаев новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки составило 29 018. Всего с начала пандемии число зараженных выросло до 2 992 706. Умерли 563 пациента с коронавирусом, выписаны 27 397 человек.

В Москве зафиксировано 7315 новых заразившихся. В тройку с самым большим ростом новых случаев инфекции по-прежнему входят Санкт-Петербург (3751) и Подмосковье (1576).

