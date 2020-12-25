В Ростовской области зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом
В Ростовской области предварительно зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом, передает РБК.
Как сообщает издание со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалева, это предварительные данные, в них нужно разбираться.
Число случаев новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки составило 29 018. Всего с начала пандемии число зараженных выросло до 2 992 706. Умерли 563 пациента с коронавирусом, выписаны 27 397 человек.
В Москве зафиксировано 7315 новых заразившихся. В тройку с самым большим ростом новых случаев инфекции по-прежнему входят Санкт-Петербург (3751) и Подмосковье (1576).
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Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru