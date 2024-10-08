Режим ЧС ввели на севере Бурятии из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Витимского лесничества в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.
Как отметили в ведомстве, в районе действует шесть лесных пожаров, все очаги расположены в Витимском лесничестве.
«Введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой», — уточнило агентство.
По словам замначальника отдела охраны, защиты лесов РАЛХ Игоря Понаморева, возгорания зафиксированы в удаленной труднодоступной местности. Населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.
«Сегодня на место направлено 20 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов для работы на тушении. Планируется дальнейшая переброска специалистов», — рассказал Понаморев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru