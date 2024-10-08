Режим ЧС ввели на севере Бурятии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Витимского лесничества в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Ростовской области

Как отметили в ведомстве, в районе действует шесть лесных пожаров, все очаги расположены в Витимском лесничестве.

«Введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой», — уточнило агентство.

По словам замначальника отдела охраны, защиты лесов РАЛХ Игоря Понаморева, возгорания зафиксированы в удаленной труднодоступной местности. Населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

«Сегодня на место направлено 20 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов для работы на тушении. Планируется дальнейшая переброска специалистов», — рассказал Понаморев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Лесные ПожарыБурятия

Горячие новости

Все новости

партнеры