В Ростовской области, ДНР и ЛНР 575 тысяч человек остаются без электричества

«По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 89 тыс. человек, в ДНР — 233 тыс. человек, в ЛНР — 253 тыс. человек», - указали в пресс-службе ведомства.

Специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами.

Ранее в Минэнерго сообщили о новых отключениях электроэнергии в ряде регионов на фоне ухудшения погодных условий, без электричества остались 228 тысяч человек в Ростовской и Псковской областях, ДНР и ЛНР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

