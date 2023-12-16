В Ростовской области, ДНР и ЛНР 575 тысяч человек остаются без электричества

Более 570 тысяч жителей Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает Минэнерго России.

Минэнерго: Более 228 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

«По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 89 тыс. человек, в ДНР — 233 тыс. человек, в ЛНР — 253 тыс. человек», - указали в пресс-службе ведомства.

Специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами.

Ранее в Минэнерго сообщили о новых отключениях электроэнергии в ряде регионов на фоне ухудшения погодных условий, без электричества остались 228 тысяч человек в Ростовской и Псковской областях, ДНР и ЛНР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЛНРДНРРостовская ОбластьЭлектричествоМинэнерго РФ

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