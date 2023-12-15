Минэнерго: Более 228 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

По данным ведомства, без электричества остались 228 тысяч человек. Это 78,5 тысячи жителей Ростовской области, 103,3 тысячи человек в ДНР и 43,2 тысячи человек в ЛНР, а также 3,5 тысячи человек в Псковской области.

«Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения... Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы», - указали в министерстве.

Ранее более 10 тысяч жителей Находки в Приморском крае остались без отопления по причине порыва магистральной сети теплоснабжения, сообщает RT.

