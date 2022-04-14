В Ростовской области 28 полицейских задержали за вымогательство на дорогах

Правоохранители задержали в Ростовской области 28 сотрудников полиции и их соучастников, подозреваемых в вымогательстве на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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Накануне Следственный комитет РФ возбудил против донских полицейских и иных лиц три уголовных дела по статье «Получение взятки». Правоохранительные органы провели 95 обысков в домах и местах несения службы фигурантов.

Как выяснила полиция, злоумышленники подделывали снимки машин, проезжавших по трассе М-4 «Дон», и передавали их сотрудникам ДПС. В дальнейшем инспекторы вымогали у водителей, якобы нарушивших ПДД, от 5 до 500 тысяч рублей. По данным следствия, в 2017-2020 годах оборотни в погонах получили более 14 млн рублей, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВзяткиПолицияРостовская Область
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