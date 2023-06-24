В Ростове-на-Дону выставили посты рядом со штабом ЮВО

На прилегающих улицах находятся военные и правоохранители, которые следят за порядком. Известно, что рядом со штабом стоит бронетранспортер. Центральные улицы донской столицы патрулируют полицейские машины.

Официальных комментариев от ведомств пока не последовало.

Ранее СМИ сообщили, что в Ростове-на-Дону перекрывают улицы: так, движение приостановили на проспекте Буденновском и улице Максима Горького.

Кроме того, по данным СМИ, в ряде отделений полиции в Ростовской области объявлен план «Крепость». Меры предполагают экстренный сбор личного состава, взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств, готовность к отражению нападения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

