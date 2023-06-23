Минобороны РФ назвало обвинения Пригожина «информационной провокацией»
Российское Минобороны опровергло заявление главы «ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в нанесении удара по тыловым лагерям формирования.
Оборонное ведомство назвало все обвинения Пригожина в свой адрес «информационной провокацией».
"Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией". - подчеркнули в министерстве.
Уточняется, что российские силы продолжают выполнять боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Ранее глава «ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны России в нанесении удара по своим подразделениям и пообещал «разобраться», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru