МЧС опровергло сообщения о комендантском часе в Ростовской области

Информация о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

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В ведомстве обратили внимание, что подобную информацию рассылают в мессенджере Telegram от имени областного управления министерства.

«Данное сообщение является фейком и не имеет ... отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — указали в региональном главке.

Как отметили в МЧС, любая подобная информация — ложная и нацелена на то, чтобы посеять панику среди населения. Ведомство призвало доверять только данным из официальных источников МЧС.

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ФОТО: Виталий Аньков/РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеМЧС РФРостовская Область

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