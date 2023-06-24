МЧС опровергло сообщения о комендантском часе в Ростовской области
Информация о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
В ведомстве обратили внимание, что подобную информацию рассылают в мессенджере Telegram от имени областного управления министерства.
«Данное сообщение является фейком и не имеет ... отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — указали в региональном главке.
Как отметили в МЧС, любая подобная информация — ложная и нацелена на то, чтобы посеять панику среди населения. Ведомство призвало доверять только данным из официальных источников МЧС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
- МЧС опровергло сообщения о комендантском часе в Ростовской области
- В Липецкой области усилят меры безопасности
- В Гонконге 18 человек пострадали в результате экстренной посадки самолета
- Губернатор призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости
- «Мы одной крови»: Суровикин обратился к командирам и бойцам «Вагнера»
- СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Киеве и Харькове
- Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа
- Оперштаб сообщил о спокойной ситуации на Кубани
- В Ростове-на-Дону выставили посты рядом со штабом ЮВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru