В России выпустили елочные игрушки с защитными масками

Красноярская фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» выпустила к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса. Покупательский спрос на них столь велик, что сотрудникам предприятия приходится работать в усиленном режиме. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя фабрики Артем Денисович.

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На фабрике рассказали, что все игрушки делаются вручную, а на шары с масками спрос «небывалый». Сейчас заказы на игрушки с «символом года» поступают со всех регионов страны.

В неделю фабрика выпускает порядка 100-120 игрушек в день.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что почти треть (32%) россиян начинают покупать подарки на Новый год за одну-две недели до праздника, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИгрушкиНовый Год
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