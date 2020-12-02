Большинство российских компаний отказались от новогоднего корпоратива
Большинство российских компаний - 81% - не будут проводить корпоратив на Новый год. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру».
Отмечается, что 15% компаний все же будут проводить корпоратив в офисе или на какой-либо другой площадке, еще 4% предприятий планируют устроить праздник с коллегами в дистанционном формате, передает РИА Новости.
Ранее сервис «Работу.ру» совместно с российским Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка (АО «НПФ Сбербанка») выяснил у россиян размер желаемой пенсии, сообщает RT.
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