В России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха

В России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. За девять месяцев 2020 года зафиксировано втрое больше случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы по сравнению с прошлым годом и на треть превышен показатель десятилетней давности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании.

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С начала года специалистами был зафиксирован 171 случай загрязнения. Более половины из них — 112 — приходятся на Самарскую область. В тройку лидеров этого антирейтинга попали также Бурятия (22 случая) и Оренбургская область (9), передает news.ru. Среди грязных городов также значатся Самара, Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.

По словам экспертов, в большинстве российских регионов рост числа случаев загрязнения воздуха ускорился после весеннего карантина.

Между тем, «Газета.ру» рассказала о том, как работает программа раздельного накопления отходов (РНО), запущенная в январе 2020 года в Москве.


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ФОТО: pixabay.com
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