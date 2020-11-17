В России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха
В России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. За девять месяцев 2020 года зафиксировано втрое больше случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы по сравнению с прошлым годом и на треть превышен показатель десятилетней давности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании.
С начала года специалистами был зафиксирован 171 случай загрязнения. Более половины из них — 112 — приходятся на Самарскую область. В тройку лидеров этого антирейтинга попали также Бурятия (22 случая) и Оренбургская область (9), передает news.ru. Среди грязных городов также значатся Самара, Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.
По словам экспертов, в большинстве российских регионов рост числа случаев загрязнения воздуха ускорился после весеннего карантина.
Между тем, «Газета.ру» рассказала о том, как работает программа раздельного накопления отходов (РНО), запущенная в январе 2020 года в Москве.
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