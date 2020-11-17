Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды, написал миллиардер в своем Instagram.
По его словам, первые организации получили гранты из «Фонда Земли Безоса», который был основан в начале текущего года. «Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» — 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями», — написал Безос.
В начале года он объявил, что инвестирует 10 млрд долларов в экологию. Деньги планируется выдавать в виде грантов экологических активистов с лета нынешнего года.
Организация будет заниматься финансированием проектов неправительственных организаций и ученых, занимающихся активной борьбой с последствиями изменения климата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды
- В Челябинске признали незаконным совет не высылать скорую помощь к задыхающимся
- Доллар может обвалиться из-за вакцинации от коронавируса
- Как снизить риск заразиться COVID-19 рассказал Онищенко
- Экстренно госпитализирован дрессировщик Аскольд Запашный
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru