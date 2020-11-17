Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $791 млн на сохранение окружающей среды, написал миллиардер в своем Instagram.

По его словам, первые организации получили гранты из «Фонда Земли Безоса», который был основан в начале текущего года. «Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» — 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями», — написал Безос.

В начале года он объявил, что инвестирует 10 млрд долларов в экологию. Деньги планируется выдавать в виде грантов экологических активистов с лета нынешнего года.

Организация будет заниматься финансированием проектов неправительственных организаций и ученых, занимающихся активной борьбой с последствиями изменения климата.

