В Роспотребнадзоре объяснили правила доступа в COVID-free зоны на Урале

Власти Свердловской области рассматривают возможность создания в регионе COVID-free зон, доступ в которые будет разрешен только обладателям сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесенное в последние полгода заболевание. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе могут быть введены ограничения на посещение заведений общепита, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, спортивных учреждений, отмечает Ura.ru.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, отрицательные ПЦР-тесты не являются основанием для посещения этих зон, пишет RT.

В ведомстве считают, что введение подобных ограничительных мер поспособствует «предупреждению распространения заболеваемости» COVID-19 среди жителей области.

