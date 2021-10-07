В Роспотребнадзоре объяснили правила доступа в COVID-free зоны на Урале
Власти Свердловской области рассматривают возможность создания в регионе COVID-free зон, доступ в которые будет разрешен только обладателям сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесенное в последние полгода заболевание. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В регионе могут быть введены ограничения на посещение заведений общепита, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, спортивных учреждений, отмечает Ura.ru.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, отрицательные ПЦР-тесты не являются основанием для посещения этих зон, пишет RT.
В ведомстве считают, что введение подобных ограничительных мер поспособствует «предупреждению распространения заболеваемости» COVID-19 среди жителей области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru